LE GRAND BARATHON Montpellier

Le Grand Barathon revient à Montpellier avec une édition FERIA poussée au MAXIMUM !

13ème édition à Montpellier Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi 15 Mars 2025

1 VERRE ACHETÉ = 1 VERRE OFFERT*

Dans tous les bars participants

Tu l’as espéré, tu l’as attendu… OUI PATRICK !

Le Grand Barathon revient pour sa 15ème édition à Montpellier, et cette année ON PART TOUS AU CAMPING

Mais pas de moustique, ni de tente 2 secondes impossible à plier, parce que c’est dans les bars de TA VILLE que ça se passe !

Cette édition c’est

La plus grosse tournée des bars en claquettes-chaussettes du monde (oui oui!)

L’offre légendaire 1 Verre Acheté = 1 Verre Offert*

28 Bars participants qui tourner toutes les serviettes

6 Afters en Clubs avec entrées incluses et réducs sur les consos

1 Food Acheté = 1 Food Offert

50 challenges goût barbecue

5 épreuves pour devenir le roi du camping

2000€ de cadeaux et 3000 pequeños à gagner

Une ambiance que même la plus quali des glacières ne peut refroidir

28 BARS PARTICIPANTS

LA FUMERIE · ESPIT CHUPITOS · LES 3 SINGES · CUBANITO · KRAKEN · BARBEROUSSE · LA ALHAMBRA · AL ANDALUS · TORD BOYAUX

FRENCH KISS · NOVELTY · LE VICTORIA · HOSSEGOR · LE CIRCUS · CAFÉ DES ARTS · THE TEMPLE BAR · BEERS! · CAFFÈ PANIS · CHARLIE’S BEER · SOUNDSTATION · LE CASTELLANE · KITA Y ETRE · LE PALACE · DESTINATION TAPAS · O SALOON · EL GRANDE · BEFORE BAR · LES MARCHANDS

6 Afters en Club

Entrées incluses, réducs sur les consos et ambiance camping

LE MILK · AUSTRA ROCKS · LE CLUB · PANAMA · MÉLOMANE · LE FIZZ

5 Épreuves

Pétanque, Beer Pong* (x2), Racing Cup et Lancer d’Anneaux !

+3000 pequeños à gagner

(*se joue avec de l’eau)

1 Food Acheté

= 1 Offert

McDonald’s Comédie · McDonald’s Gare · Smash Burger Comédie · Les Burgers de Papa · Le Cheese Nan · Gyraya · .. .

4 Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

The Grand Barathon returns to Montpellier with a FERIA edition pushed to the MAXIMUM!

13th edition in Montpellier: Thursday 13th, Friday 14th and Saturday 15th March 2025

1 GLASS BOUGHT = 1 GLASS FREE*

In all participating bars

