LE GRAND BARATHON Montpellier
LE GRAND BARATHON Montpellier jeudi 19 mars 2026.
LE GRAND BARATHON
4 Rue Jules Ferry Montpellier Hérault
Tarif : 29.99 – 29.99 – EUR
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-21
2026-03-19
Le Grand Barathon revient à Montpellier avec une édition FERIA poussée au MAXIMUM !
13ème édition à Montpellier Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi 15 Mars 2025
1 VERRE ACHETÉ = 1 VERRE OFFERT*
Dans tous les bars participants
Tu l’as espéré, tu l’as attendu… OUI PATRICK !
Le Grand Barathon revient pour sa 15ème édition à Montpellier, et cette année ON PART TOUS AU CAMPING
Mais pas de moustique, ni de tente 2 secondes impossible à plier, parce que c’est dans les bars de TA VILLE que ça se passe !
Cette édition c’est
La plus grosse tournée des bars en claquettes-chaussettes du monde (oui oui!)
L’offre légendaire 1 Verre Acheté = 1 Verre Offert*
28 Bars participants qui tourner toutes les serviettes
6 Afters en Clubs avec entrées incluses et réducs sur les consos
1 Food Acheté = 1 Food Offert
50 challenges goût barbecue
5 épreuves pour devenir le roi du camping
2000€ de cadeaux et 3000 pequeños à gagner
Une ambiance que même la plus quali des glacières ne peut refroidir
28 BARS PARTICIPANTS
LA FUMERIE · ESPIT CHUPITOS · LES 3 SINGES · CUBANITO · KRAKEN · BARBEROUSSE · LA ALHAMBRA · AL ANDALUS · TORD BOYAUX
FRENCH KISS · NOVELTY · LE VICTORIA · HOSSEGOR · LE CIRCUS · CAFÉ DES ARTS · THE TEMPLE BAR · BEERS! · CAFFÈ PANIS · CHARLIE’S BEER · SOUNDSTATION · LE CASTELLANE · KITA Y ETRE · LE PALACE · DESTINATION TAPAS · O SALOON · EL GRANDE · BEFORE BAR · LES MARCHANDS
6 Afters en Club
Entrées incluses, réducs sur les consos et ambiance camping
LE MILK · AUSTRA ROCKS · LE CLUB · PANAMA · MÉLOMANE · LE FIZZ
5 Épreuves
Pétanque, Beer Pong* (x2), Racing Cup et Lancer d’Anneaux !
+3000 pequeños à gagner
(*se joue avec de l’eau)
1 Food Acheté
= 1 Offert
McDonald’s Comédie · McDonald’s Gare · Smash Burger Comédie · Les Burgers de Papa · Le Cheese Nan · Gyraya · .. .
4 Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00
English :
The Grand Barathon returns to Montpellier with a FERIA edition pushed to the MAXIMUM!
13th edition in Montpellier: Thursday 13th, Friday 14th and Saturday 15th March 2025
1 GLASS BOUGHT = 1 GLASS FREE*
In all participating bars
