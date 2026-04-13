Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 15:00 – 16:00

Gratuit : non 9,00€ TARIF JEUNE PUBLIC

Spectacle improvisé pour les curieux et les curieuses, les flâneurs et les flâneuses !Deux troubadours parcourent le monde à bord d’une roulotte un peu spéciale : Le Grand Bazar à Histoires. Et dans tous les villages où ils font une halte, ils offrent aux habitants des contes personnalisés, sur-mesure ! Car les deux camelots prétendent connaître par cœur chaque personne qu’ils rencontrent.Bon, même si ce n’est pas toujours le cas, il faut avouer qu’ils proposent de belles aventures à tout le monde !Création originale proposée par La Fabrique à Impros.Avec : Kévin Guéguen.Musique : Pierre Le Normand.Durée : 1h.À partir de 5 ans.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

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