Le grand bazar à histoires Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 15:00 – 16:00

Gratuit : non 9€ Tarif unique pour les spectacles jeune public : 9€ Jeune Public, En famille

Deux voyageurs traversent le monde et ramènent comme souvenir : des histoires ! I ls les connaissent d’ailleurs toutes, même celles qui n’ont pas encore été inventées. C’est d’ailleurs la promesse que font ce musicien et ce comédien : créer des histoires inédites, sur mesure, à partir des propositions du public. À partir de 4 ans | Durée : 1h Auteur.ice : Kévin GuéguenCompagnie : La fabrique à improsMise en scène : Kévin GuéguenComédienn.es : Kévin Guéguen & Pierre Le Normand

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323509



