LE GRAND BAZAR Béziers
LE GRAND BAZAR Béziers vendredi 10 avril 2026.
Béziers
LE GRAND BAZAR
Béziers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10
Le centre-ville passe en mode shopping malin bonnes affaires, trouvailles, promos et surprises. Parking de surface gratuit samedi et ticket offert chez les commerçants.
Pendant Le Grand Bazar, Le centre-ville passe en mode shopping malin!
Au programme de bonnes affaires, des trouvailles inattendues et des vitrines pleines de tentations. Une belle occasion de flâner et de se faire plaisir.
Ambiance élégante et dynamique, promotions, surprises et commerçants mobilisés pour vous accueillir.
Côté pratique
Parking de surface gratuit le samedi
Ticket de parking offert chez les commerçants participants
Rendez-vous au cœur de ville pour profiter des bonnes affaires. .
Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
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English :
The city center goes into smart shopping mode: bargains, finds, promos and surprises. Free surface parking on Saturday and free tickets at retailers.
L’événement LE GRAND BAZAR Béziers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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