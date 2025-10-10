LE GRAND BAZAR Clermont-l’Hérault

LE GRAND BAZAR Clermont-l’Hérault vendredi 10 octobre 2025.

LE GRAND BAZAR

Rue René Gosse, Allées Salengro, Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-11

2025-10-10 2025-10-11

Le grand bazar, c’est un coeur de ville en fête, avec les commerces qui sortent leurs étals, mais aussi des vide-greniers.

Rue René Gosse, Allées Salengro, Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 43 08 83 39 touaillesassocpc@gmail.com

English :

The Grand Bazar is a festive event in the heart of the town, with shops putting out their stalls, as well as garage sales.

German :

Der große Basar ist ein festlich geschmücktes Stadtzentrum, in dem die Geschäfte ihre Stände herausholen, aber auch Flohmärkte veranstaltet werden.

Italiano :

Il Grand Bazar è un evento festoso nel cuore della città, con negozi che espongono le loro bancarelle e vendite di garage.

Espanol :

El Gran Bazar es un acontecimiento festivo en el corazón de la ciudad, con tiendas que ponen sus puestos, así como ventas de garaje.

