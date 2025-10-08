LE GRAND BAZAR D’AUTOMNE Montpellier

LE GRAND BAZAR D’AUTOMNE Montpellier mercredi 8 octobre 2025.

LE GRAND BAZAR D’AUTOMNE

centre-ville et faubourgs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-08

Du 8 au 12 octobre, le cœur de ville se transforme en vaste marché à ciel ouvert avec près de 300 étals de commerçants et artisans locaux, rejoints par les enseignes du centre commercial Polygone.

Du 8 au 12 octobre, le cœur de ville se transforme en vaste marché à ciel ouvert avec près de 300 étals de commerçants et artisans locaux, rejoints par les enseignes du centre commercial Polygone.

Un rendez-vous incontournable pour dénicher des bonnes affaires et soutenir le commerce de proximité dans une ambiance conviviale.

►Animations musicales

Dès 13h30, l’Écusson s’anime au rythme de fanfares et groupes en déambulation, au départ de l’Hôtel Saint-Côme

Vendredi 10 octobre Pena MISTRAL, Hello Quartet (Back to New-Orleans), Groupe WANACA

Samedi 11 octobre Pena MISTRAL, Pena MYTHRA, Groupe WANACA

►Vide-greniers en parallèle

Le Grand Bazar s’accompagne aussi d’un week-end dédié à la seconde main, avec plusieurs vide-greniers organisés par les associations montpelliéraines

8 au 12 oct. Lions Club Montpellier Garrigues Place Jean Jaurès

8 au 11 oct. Association ZONTA Espace Philippe de Valois

Sam. 11 oct. Assoc. du Nouveau Sainte Anne Place Sainte Anne & Rue Philippy

Dim. 12 oct. Assoc. Courreau Gambetta and Co Rue du Courreau & Rue du Gal Maureilhan

Dim. 12 oct. Assoc. PARI Jeu de Paume Bd Ledru-Rollin .

centre-ville et faubourgs Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 51 54 19

English :

From October 8 to 12, the heart of the city is transformed into a vast open-air market, with nearly 300 stalls from local merchants and craftsmen, joined by retailers from the Polygone shopping center.

German :

Vom 8. bis 12. Oktober verwandelt sich das Stadtzentrum in einen riesigen Markt unter freiem Himmel mit fast 300 Ständen lokaler Händler und Handwerker, zu denen sich auch die Marken des Einkaufszentrums Polygone gesellen.

Italiano :

Dall’8 al 12 ottobre, il cuore della città si trasformerà in un vasto mercato all’aperto, con quasi 300 bancarelle di commercianti e artigiani locali, a cui si aggiungeranno i rivenditori del centro commerciale Polygone.

Espanol :

Del 8 al 12 de octubre, el corazón de la ciudad se transformará en un inmenso mercado al aire libre, con cerca de 300 puestos de comerciantes y artesanos locales, a los que se unirán los minoristas del centro comercial Polygone.

L’événement LE GRAND BAZAR D’AUTOMNE Montpellier a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT MONTPELLIER