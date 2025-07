LE GRAND BAZAR DE AU GOUT THE Rue Saint-Martin Sorèze

LE GRAND BAZAR DE AU GOUT THE Rue Saint-Martin Sorèze dimanche 27 juillet 2025.

LE GRAND BAZAR DE AU GOUT THE

Rue Saint-Martin COURS DES BLEUS Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Venez à une journée Fripes / Créations textiles !

Le Grand Bazar de Au Gout Thé à Sorèze le dimanche 27 juillet 2025 de 10h à 18h dans la Cours des Bleus / Fripes Seconde main Créations textiles Restaurants et concerts / Informations et réservation de stand via leur adresse mail studio.augoutthe@gmail.com. .

Rue Saint-Martin COURS DES BLEUS Sorèze 81540 Tarn Occitanie studio.augoutthe@gmail.com

English :

Come to a Fripes / Créations textiles day!

German :

Kommen Sie zu einem Tag voller Fetzen / Textilkreationen!

Italiano :

Partecipate alla giornata del tessile di Fripes / Créations!

Espanol :

Asista a una jornada textil de Fripes / Créations

L’événement LE GRAND BAZAR DE AU GOUT THE Sorèze a été mis à jour le 2025-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE