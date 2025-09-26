LE GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025 Pézenas

Avenue de Verdun Pézenas Hérault

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

La ville de Pézenas, Cap d’Agde Méditerranée Office de Tourisme, la CCI Hérault en partenariat avec les associations de commerçants, restaurateurs et artisans du centre-ville organisent le « Grand Bazar », la braderie du cœur de ville.

Durant le Grand Bazar, comme toute l’année, vos commerçants vous attendent sur l’avenue de Verdun. Braderie avec plus de 100 commerces pendant 3 jours services, prêt à porter et accessoires de mode, brocante, santé et sport, alimentation.

PROFITEZ DE TOUTES LES ANIMATIONS GRATUITEMENT !

FESTIVAL DE LA CRAIE Par l’association « un palier deux toits »

Dimanche 28 septembre Place du marché des 3/6

ESPACE ENFANTS Découvrez et amusez-vous aux « Jeux en bois d’hier et d’aujourd’hui »

Samedi 27 septembre Place Gambetta

Dimanche 28 septembre Cours Jean Jaurès

– Animation Maquillage pour enfants

Dimanche 28 septembre Cours Jean Jaurès

ANIMATION MUSICALE AVENUE DE VERDUN !

Samedi 27 septembre

DÉFILÉ DE MODE AVEC LA PARTICIPATION DES ÉCOLES DE DANSE DE PÉZENAS LA LOGE ET BALLERINE

Dimanche 28 septembre Cours Jean Jaurès à 16h

ANIMATIONS

Course de garçons de café

Dimanche 28 septembre 11h départ Cours Jean Jaurès

ANIMATIONS MUSICALES PROPOSÉES PAR DES FANFARES !

PARADE D’ÉCHASSIERS Dimanche 28 septembre

LA DISCOUNETTE animation musicale de 15h à 18h30

Dimanche 28 septembre fontaine de la Marianne

ET DE NOMBREUSES SURPRISES !

LE COIN GOURMAND !

STAND DE FRIANDISES PAR LA CALANDRETA DELS POLINETS

Dimanche 28 Septembre Place de la République .

Avenue de Verdun Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00

