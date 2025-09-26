LE GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025 Pézenas
LE GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025 Pézenas vendredi 26 septembre 2025.
LE GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025
Avenue de Verdun Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-26
LE GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025
La ville de Pézenas, Cap d’Agde Méditerranée Office de Tourisme, la CCI Hérault en partenariat avec les associations de commerçants, restaurateurs et artisans du centre-ville organisent le « Grand Bazar », la braderie du cœur de ville.
Durant le Grand Bazar, comme toute l’année, vos commerçants vous attendent sur l’avenue de Verdun. Braderie avec plus de 100 commerces pendant 3 jours services, prêt à porter et accessoires de mode, brocante, santé et sport, alimentation.
PROFITEZ DE TOUTES LES ANIMATIONS GRATUITEMENT !
FESTIVAL DE LA CRAIE Par l’association « un palier deux toits »
Dimanche 28 septembre Place du marché des 3/6
ESPACE ENFANTS Découvrez et amusez-vous aux « Jeux en bois d’hier et d’aujourd’hui »
Samedi 27 septembre Place Gambetta
Dimanche 28 septembre Cours Jean Jaurès
– Animation Maquillage pour enfants
Dimanche 28 septembre Cours Jean Jaurès
ANIMATION MUSICALE AVENUE DE VERDUN !
Samedi 27 septembre
DÉFILÉ DE MODE AVEC LA PARTICIPATION DES ÉCOLES DE DANSE DE PÉZENAS LA LOGE ET BALLERINE
Dimanche 28 septembre Cours Jean Jaurès à 16h
ANIMATIONS
Course de garçons de café
Dimanche 28 septembre 11h départ Cours Jean Jaurès
ANIMATIONS MUSICALES PROPOSÉES PAR DES FANFARES !
PARADE D’ÉCHASSIERS Dimanche 28 septembre
LA DISCOUNETTE animation musicale de 15h à 18h30
Dimanche 28 septembre fontaine de la Marianne
ET DE NOMBREUSES SURPRISES !
LE COIN GOURMAND !
STAND DE FRIANDISES PAR LA CALANDRETA DELS POLINETS
Dimanche 28 Septembre Place de la République .
Avenue de Verdun Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00
English :
LE GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025
German :
DER GROSSE BASAR VON PEZENAS 2025
Italiano :
IL GRANDE BAZAR DI PEZENAS 2025
Espanol :
EL GRAN BAZAR DE PEZENAS 2025
L’événement LE GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025 Pézenas a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE