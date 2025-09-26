LE GRAND BAZAR DE PÉZENAS Pézenas
LE GRAND BAZAR DE PÉZENAS Pézenas vendredi 26 septembre 2025.
LE GRAND BAZAR DE PÉZENAS
Pézenas Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
Retrouvez vos commerçants Piscénois pour la braderie, des jeux et animations de rue ainsi que de la musique pour vivre un week-end mémorable !
GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025
8ème edition
VENDREDI 26 / SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Braderie, animations, coin gourmand Pézenas est en fête avec plus de 100 commerçants, artisans et indépendants .
Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00
English :
BRADERIE WITH MORE THAN 100 SHOPS FOR 3 DAYS!
sEPTEMBER 27,28 and 29
ENJOY ALL THE ENTERTAINMENT FOR FREE!
German :
BRADERIE MIT +100 GESCHÄFTEN AN 3 TAGEN!
27,28 und 29 SEPTEMBER
NUTZEN SIE ALLE VERANSTALTUNGEN KOSTENLOS!
Italiano :
Riunitevi con i vostri negozianti locali per una vendita ambulante, giochi di strada, intrattenimento e musica dal vivo per un fine settimana da ricordare!
Espanol :
¡BRADERIE CON MÁS DE 100 TIENDAS DURANTE 3 DÍAS!
27, 28 y 29 DE SEPTIEMBRE
DISFRUTA GRATIS DE TODA LA ANIMACIÓN
