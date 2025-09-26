LE GRAND BAZAR DE PÉZENAS Pézenas

LE GRAND BAZAR DE PÉZENAS

Pézenas Hérault

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Retrouvez vos commerçants Piscénois pour la braderie, des jeux et animations de rue ainsi que de la musique pour vivre un week-end mémorable !

GRAND BAZAR DE PEZENAS 2025

8ème edition

VENDREDI 26 / SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Braderie, animations, coin gourmand Pézenas est en fête avec plus de 100 commerçants, artisans et indépendants .

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00

English :

BRADERIE WITH MORE THAN 100 SHOPS FOR 3 DAYS!

sEPTEMBER 27,28 and 29

ENJOY ALL THE ENTERTAINMENT FOR FREE!

German :

BRADERIE MIT +100 GESCHÄFTEN AN 3 TAGEN!

27,28 und 29 SEPTEMBER

NUTZEN SIE ALLE VERANSTALTUNGEN KOSTENLOS!

Italiano :

Riunitevi con i vostri negozianti locali per una vendita ambulante, giochi di strada, intrattenimento e musica dal vivo per un fine settimana da ricordare!

Espanol :

¡BRADERIE CON MÁS DE 100 TIENDAS DURANTE 3 DÍAS!

27, 28 y 29 DE SEPTIEMBRE

DISFRUTA GRATIS DE TODA LA ANIMACIÓN

