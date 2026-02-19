Le Grand Bazar de Printemps Friperie de la MJC de Scaër Longère Scaër

Le Grand Bazar de Printemps Friperie de la MJC de Scaër

Grand Bazar de Printemps à la Friperie de la MJC Centre social de Scaër Quand la mode a du sens !

A la friperie, vos fringues deviennent nos fripes et nous les transformons en histoires d’inclusion, de transition, de transmission, d’émancipation, de création, de solidarité.

Le grand Bazar, c’est le samedi 11 avril, de 10h à 18h Une grande vente avec le déballage des vêtements printemps été, et en plus le déstockage sur l’ensemble de la boutique jusqu’au 17 avril 1 article acheté = 1 article offert (le moins cher).

Un chantier d’insertion au cœur d’une MJC Centre Social, à Scaër en milieu rural, ce n’est pas banal C’est deux activités réunies autour du textile qui permettent d’accompagner plus de vingt salariés chaque année en transition vers l’emploi et la formation.

Une activité de laverie permet de faire laver sécher et repasser linge de maison, vêtement, couette…

Une activité de Friperie avec des articles en très bon état, propres et donc prêt à porter La boutique propose des vêtements femmes, hommes, enfants, du linge de maison, des chaussures, des accessoires, de la maroquinerie, des bijoux à tout petit prix ou même à prix libre !

La boutique propose aussi des créations textiles made in chantier en couture, tissage ou crochet des tapis, sacs, trousses, pochettes, lingettes… Pour se faire plaisir ou pour offrir, des pièces uniques en matériaux recyclé à des prix accessibles au plus grand nombre.

En plus de ces samedis d’ouverture, la friperie est ouverte et vous accueillera toute l’année les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, ainsi que tous les premiers samedis du mois, de 10h à 16h

La collecte de textile se fait toute l’année sur ces heures d’ouvertures ou dans les conteneurs de la commune. Les arrivages réguliers nous permettent de compléter les rayons chaque les semaines. .

Longère 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 7 52 05 24 82

