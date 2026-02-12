Le Grand Bazar Hip-Hop — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Découvertes avec Camion Scratch x 93 Hip Hop Exchange

Sur la terrasse / de 16h à 18h

Venez échanger avec les artistes du 93 HHE sur les disciplines du hip hop : rap, beatmaking, graffiti, danse, beatbox, DJing, camions studio, showcases, open mic & plein d’autres surprises…

Initiations roller par Wheelz & Feet

Sous la halle / de 15h à 17h

Par créneau de 30 min pour inscrire le public, à partir de 6 ans, les parents peuvent participer à pied

Avant de se lancer sur la piste de danse, Wheelz & Feet vous initie à la danse sur patins. Suivez les mouvements ! Venez avec vos patins ou louez-en sur place (5€ ou gratuit pour les habitant·es d’Aubervilliers). N’oubliez pas vos protections !

Spectacle 93 HHE du Camion Scratch

Sous le chapiteau / dès 15h

Elements Battle, c’est une compétition inédite qui rassemble toutes les disciplines de la culture Hip-Hop en un seul événement. Elle met en scène les talents les plus prometteurs au travers d’équipes nationales, avec entre autres : Lady Angel, Néo, Raid, Faya Braz, Dj Topic, Zoia, Saligo, Pedro le Kraken, Kay…

Wheelz and Feet

Sous la halle / 17h

Block Party familiale sur patins ou sur pieds, qui rassemble l’être humain autour d’une énergie de partage et de bienveillance.

Location de patins 5€ / gratuit pour les habitant·es d’Aubervilliers

Et aussi

Sous la halle / dès 15h

— Baby-foot et jeux en accès libre

— Buvette, crêpes, barbes à papa

— Nombreuses surprises !

→ Les réservations des ateliers se font sur place le jour du Grand Bazar : inscrivez-vous à l’accueil !

Babel Mômes vous invite à son Grand Bazar Hip-Hop, une joyeuse fête gratuite pour toute la famille. Block party sur roues, ateliers break, rap, danse & bien d’autres, babyfoot, buvette…

Le dimanche 22 mars 2026

de 15h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



