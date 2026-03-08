Le Grand Bazar Musical Gençay

Le Grand Bazar Musical

Salle des fêtes Gençay Vienne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

La Cendille organise la deuxième édition du Grand Bazar Musical . Pour l’occasion, elle accueille les écoles de la Boîte à Musique (Valence-en-Poitou), de Crescendo (Civray) et de l’EMIL des Vallées du Clain.

Une douzaine d’ateliers investiront la scène de la salle des fêtes de Gençay. Si l’événement privilégie les Musiques Actuelles Amplifiées, il s’ouvrira aussi aux traditions avec le groupe Trad’Zik , ainsi qu’au répertoire choral et festif grâce au Choeur de Femmes et à la Fanfare de la Cendille.

L’ambiance sera complétée par une buvette et des gourmandises proposées par l’association Les Chats de la Clouère , ainsi que par le food-truck Le Sanctuaire d’Odin . Ce dernier servira ses fameux burgers généreux pour Vikings affamés , à déguster sur place en écoutant les élèves.

L’entrée est gratuite, mais le talent des musiciens, lui, n’a pas de prix ! .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 42 00 cendille@civraisienpoitou.fr

