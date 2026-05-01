Mauguio

LE GRAND BAZAR RAMÈNE SA FRAISE !

Boulevard de la Démocratie Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Rendez-vous le samedi 9 mai pour faire le plein de gourmandises !

Le Grand Bazar ramène sa fraise samedi 9 mai au cœur de Mauguio, pour faire le plein de gourmandises et de bonnes affaires.

De 10h à 18h, les commerçants du centre ville et de la Louvade vous proposent une grande braderie, de quoi dénicher de véritables pépites. Mais ce n’est pas tout ! En salade, en tartelette, avec de la chantilly ou simplement nature, retrouvez les fraises des producteurs locaux, qui sauront régaler vos papilles.

Toute la journée, profitez également de nombreuses animations gratuites manège, fanfare, maquillage, loisirs créatifs, ateliers et concours de pâtisseries, … De quoi ravir toute la famille, et même les plus gourmands !

Ne manquez pas à 15h30 la parade du Carnaval, une déambulation festive et haute en couleurs qui va faire vibrer les rues de Mauguio, au rythme des chants et des percussions.

Alors venez nombreux célébrer la fraise et faire de bonnes affaires !

Samedi 9 mai

10h-18h

Mauguio Cœur de Ville .

Boulevard de la Démocratie Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 05 15 regie@mauguio-carnon.com

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English : LE GRAND BAZAR RAMÈNE SA FRAISE !

Join us on Saturday, May 9 for a feast of delicacies!

L’événement LE GRAND BAZAR RAMÈNE SA FRAISE ! Mauguio a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MAUGUIO-CARNON