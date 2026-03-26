Le Grand Béal Arvieux
Le Grand Béal Arvieux dimanche 5 avril 2026.
Le Grand Béal
Montagnes Queyras Arvieux Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Compétition de ski alpinisme, l’une des plus anciennes courses populaires des Alpes du Sud ! Une course ouverte à toutes et tous ! Elle offre à chaque fin de saison d’hiver, une course sauvage dans un environnement montagne exceptionnel.
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Montagnes Queyras Arvieux 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur montagnesqueyras@gmail.com
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English : GRAND BEAL
Ski mountaineering competition, one of the oldest popular ski mountaineering races in the Southern Alps!
L’événement Le Grand Béal Arvieux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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