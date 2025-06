LE GRAND BLINDTEST – LA PETITE HALLE Reims 26 juin 2025 19:00

Marne

LE GRAND BLINDTEST LA PETITE HALLE 53 Rue Vernouillet Reims Marne

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26 00:30:00

Date(s) :

2025-06-26

Tout public

GRANDS BLINDTESTS de La Petite Halle avec nos amis de UNDERGROUND ZERO !

En plus de cadeaux à gagner, de parties endiablées, d’ambiance carabinées !

Ouverture des portes dès 19h, 2 conseils :

1 arrivée tôt

2 repartir tard

Infos pratiques

Sans réservation, premiers arrivés, premiers servis !

CB, espèce

Bar et petite restauration sur place

La Petite Halle

53 rue de Vernouillet

51100 Reims .

LA PETITE HALLE 53 Rue Vernouillet

Reims 51100 Marne Grand Est

