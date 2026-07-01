Le Grand Blottereau à travers les cinq continents, Orangerie du Parc du Grand Blottereau, Nantes
mardi 4 août 2026 · Orangerie du Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Le Grand Blottereau à travers les cinq continents Mardi 4 août, 10h00 Orangerie du Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Partez pour un véritable voyage au cœur des cinq continents. Déambulez à travers les différents jardins : la rocaille Méditerranéenne avec son champ de lavande, le jardin coréen et son pavillon, le bayou américain et ses emblématiques cyprès chauves.
Visite proposée par Mathilde Menand, animatrice nature.
Orangerie du Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balades-estivales-le-grand-blottereau-a-travers-les-cinq-continents »}]
Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026
Régis Routier – Ville de Nantes
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