Le Grand Brunch de Noël du Mezo Ploeren

Le Grand Brunch de Noël du Mezo Ploeren jeudi 25 décembre 2025.

Le Grand Brunch de Noël du Mezo

Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 10:30:00

fin : 2025-11-25 17:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Rejoignez-nous pour découvrir notre brunch d’exception, champagne compris et boissons sans alcool, un véritable défilé de saveurs.

Découvrez les créations de nos Chefs, alliant raffinement et saveurs d’exception. Savourez un bagel de truite fumée, un plateau d’huitres et de langoustines, un poke Bowl de Homard, ou encore des quenelles de brochet a la truffe noire, et les incontournables desserts de notre Chef pâtissier. .

Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Brunch de Noël du Mezo Ploeren a été mis à jour le 2025-09-25 par ADT 56