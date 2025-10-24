LE GRAND CABARET DE LA ST SYLVESTRE – GARE DU MIDI Biarritz

LE GRAND CABARET DE LA ST SYLVESTRE Début : 2025-12-31 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC ANNA SMÏLE ET CIE PRÉSENTE : LE GRAND CABARET DE LA ST SYLVESTREComme chaque année maintenant, la formidable troupe Anna Smïle & Cie investit la scène de la Gare du Midi le tempsd’un show inoubliable pour ce Grand Cabaret de la St-Sylvestre.Plus de 20 artistes (chanteuses, chanteurs, danseuses, danseurs, acrobates…) vous proposent un Cabaret moderne ettotalement revisité, où des performances vocales à couper le souffle s’accompagnent de chorégraphies endiablées, succédantà des numéros acrobatiques exceptionnels. Des costumes féériques, des chorégraphies sexy, des performances bluffantes,qui émerveilleront les plus jeunes comme les plus grands. Un spectacle explosif, mené tambour battant, composé d’undélicieux mélange d’humour et de glamour, pour finir l’année 2025 de la plus belle des manières. Ou commencer l’année2026 dans un tourbillon de strass et de paillettes avec la représentation supplémentaire du 1er janvier 2026 à 17h.Un spectacle totalement inédit, toujours aussi féérique !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64