Le Grand Cabaret du Jour de l'An

Gare du Midi, Biarritz

2026-01-01

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Comme chaque année maintenant, la formidable troupe Anna Smïle & Cie investit la scène de la Gare du Midi le temps d’un show inoubliable pour ce Grand Cabaret de la St-Sylvestre.

Plus de 20 artistes (chanteuses, chanteurs, danseuses, danseurs, acrobates…) vous proposent un Cabaret moderne et totalement revisité, où des performances vocales à couper le souffle s’accompagnent de chorégraphies endiablées, succédant à des numéros acrobatiques exceptionnels. Des costumes féériques, des chorégraphies sexy, des performances bluffantes, qui émerveilleront les plus jeunes comme les plus grands. Un spectacle explosif, mené tambour battant, composé d’un délicieux mélange d’humour et de glamour, pour commencer l’année 2026 de la plus belle des manières.

Ou terminer l’année 2025 dans un tourbillon de strass et de paillettes avec la représentation supplémentaire du 31 décembre 2025 à 20h30. .

