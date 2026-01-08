Le Grand Cabaret Marteau Théâtre Jacques Coeur Bourges Dimanche 8 mars, 20h00 Tarifs : 25€ (Plein) / 20€ (Réduit).

Âge : Spectacle à partir de 15 ans.

Un cabaret d’Effeuillage Burlesque à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Ne tardez pas, les places s’envolent plus vite qu’une traîne de plumes !

Événement soutenu par la Ville de Bourges, la Région Centre Val de Loire et Bourges 2028.

Début : 2026-03-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T23:30:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-marteau/evenements/grand-cabaret-marteau-2026 compagnie.marteau@gmail.com

Théâtre Jacques Coeur 16 rue Jacques Coeur, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher



