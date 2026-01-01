LE GRAND CABARET Saint-Étienne-Vallée-Française
L’APE présente le Grand Cabaret ! Au programme, dîner-spectacle avec des performances de musique, danse, chant, théâtre et bien d’autres surprises encore… Repas indien fait maison sur réservation avant le 28/1 par SMS ou auprès des épiceries du village.
L’APE de Saint-Etienne-Vallée-Française présente Le Grand Cabaret !
Venez nombreux samedi 31 janvier au dîner spectacle avec des performances de musique, danse, chant, théâtre et bien d’autres surprises encore…
Repas indien fait maison (sur réservation, 18 € adulte et 8 € enfant une boisson incluse). Repas végétarien possible. Entrée simple à prix libre. Buvette de boissons locales sur place.
Réservez vos places avant le 28 janvier par SMS ou auprès du SPAR et de la Petite Halle ! .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 17 80 07 28 ape48330@gmail.com
English :
The APE presents the Grand Cabaret! The program includes a dinner show with performances of music, dance, song, theater and many other surprises… Home-cooked Indian meal booked before 28/1 by SMS or at village grocery stores.
