LE GRAND CARNAVAL CARITATIF POLE CULTUREL DE SAINT MEDARD D’EYRANS Saint-Médard-d’Eyrans
LE GRAND CARNAVAL CARITATIF POLE CULTUREL DE SAINT MEDARD D’EYRANS Saint-Médard-d’Eyrans samedi 28 mars 2026.
LE GRAND CARNAVAL CARITATIF
POLE CULTUREL DE SAINT MEDARD D’EYRANS Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Grand carnaval caritatif
19h 20h défilé et boom des enfants 16ans
sous surveillance et responsabilité des parents
20h 00h30 tirage de la tombola soirée dansant Djette BabyChan de Bordeaux
Buvette les Simones food truck Good Taste L’atelier d’Emilie Cookies Les chichis de ma chérie .
POLE CULTUREL DE SAINT MEDARD D’EYRANS Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 69 42 40 contactcollectiflessimones@gmail.com
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English : LE GRAND CARNAVAL CARITATIF
L’événement LE GRAND CARNAVAL CARITATIF Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-03-17 par Sud Bordeaux Tourisme