LE GRAND CARNAVAL CARITATIF POLE CULTUREL DE SAINT MEDARD D’EYRANS Saint-Médard-d’Eyrans

LE GRAND CARNAVAL CARITATIF

POLE CULTUREL DE SAINT MEDARD D’EYRANS Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Grand carnaval caritatif

19h 20h défilé et boom des enfants 16ans

sous surveillance et responsabilité des parents

20h 00h30 tirage de la tombola soirée dansant Djette BabyChan de Bordeaux

Buvette les Simones food truck Good Taste L’atelier d’Emilie Cookies Les chichis de ma chérie .

POLE CULTUREL DE SAINT MEDARD D’EYRANS Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 69 42 40 contactcollectiflessimones@gmail.com

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English : LE GRAND CARNAVAL CARITATIF

L’événement LE GRAND CARNAVAL CARITATIF Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-03-17 par Sud Bordeaux Tourisme