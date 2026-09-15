Le grand chapitre de la tête de veau Vieux Port Pornic

Informations pratiques

Pornic

Le grand chapitre de la tête de veau

Vieux Port Pont du 8 mai Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La confrérie de la Tête de veau célèbre son Grand chapitre: le 13 ème! La fête réunit de nombreuses confréries gourmandes, venues d’autres départements.

Créée en 2011, la Confrérie défend le plat gourmand de la Tête de Veau, ainsi que les produits et les mets du Terroir du Pays de Retz dans un esprit rabelaisien et épicurien.

Le programme en détails :

8h30 : Accueil des confréries et des invités à la salle Joséphine Baker, 28 rue Sainte-Victoire au Clion-sur-mer – PORNIC

Buffet d’accueil Terre & Mer, viennoiseries, café et vins locaux. Mise en habits.

9h45 : Départ en cars pour le Port de Pornic et défilé sous la conduite musicale du bagad de la Presqu’Ile «Ar Poullig Gwenn». Afin de réduire le parcours, le défilé partira du Pont du 8 mai 1945.

10h30 : Présentation des Confréries sur le Môle, dégustation gratuite de tête de veau, et photos de groupe des Confréries.

11h30 : Intronisations dans la cour du Château de Pornic.

12h30 : Retour en cars à la salle Joséphine Baker au Clion-sur-mer.

13h00 : Apéritif et repas de Gala avec ambiance musicale par l’orchestre Barbaro. .

Vieux Port Pont du 8 mai Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 67 97 pornictvo@gmail.com

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English :

The Calf’s Head Guild is celebrating its Grand Chapter—the 13th! The festival brings together numerous gourmet guilds from other departments.

L’événement Le grand chapitre de la tête de veau Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic