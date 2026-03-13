Le Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames chante Schumann Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes

Le Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames chante Schumann

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Le Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames, c’est 70 choristes dirigés par le chef de chœur et d’orchestre Michel Piquemal, détenteur de deux victoires de la musique classique.

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Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Le Grand Ch?ur de l’Abbaye aux Dames is a 70-strong choir led by conductor Michel Piquemal, winner of two classical music awards.

L’événement Le Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames chante Schumann Saintes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge