Le Grand Cimetière Rencontre avec Serge Bertin, historien Grand cimetire Le Mans samedi 1 novembre 2025.

Grand cimetire 182 Avenue François Chancel Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Début : 2025-11-01 14:30:00

fin : 2025-11-01 16:30:00

2025-11-01

Cette visite exceptionnelle vous présentera l’histoire du grand cimetière évoquée dans le cadre de l’inventaire des tombes remarquables, des problématiques de

conservation, de sélection des monuments à conserver et de restauration qui se posent à la ville.

Billetterie et réservation uniquement à la Maison du Pilier-Rouge (pas de vente sur le site) .

Grand cimetire 182 Avenue François Chancel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

