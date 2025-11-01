Le Grand Cimetière Rencontre avec Serge Bertin, historien Grand cimetire Le Mans
Grand cimetire 182 Avenue François Chancel Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:30:00
fin : 2025-11-01 16:30:00
Date(s) :
2025-11-01
Cette visite exceptionnelle vous présentera l’histoire du grand cimetière évoquée dans le cadre de l’inventaire des tombes remarquables, des problématiques de
conservation, de sélection des monuments à conserver et de restauration qui se posent à la ville.
Billetterie et réservation uniquement à la Maison du Pilier-Rouge (pas de vente sur le site) .
