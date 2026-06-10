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Le Grand Ciné Champlecy

Le Grand Ciné Champlecy mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Parc de la mairie

Ville : 71120 Champlecy

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Champlecy

Le Grand Ciné

Parc de la mairie Champlecy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Belle et Sébastien
De Nicolas Vanier (2013)

Ça se passe là-haut, dans les Alpes, là où la neige est immaculée. Ça se passe dans
un village paisible, jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.

Animations dès 18h
Concert Kordé
Moino (19h)
Snack et buvette
par le Comité des Mousquetaires   .

Parc de la mairie Champlecy 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61  contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Champlecy a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III