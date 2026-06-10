Champlecy

Le Grand Ciné

Parc de la mairie Champlecy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Belle et Sébastien

De Nicolas Vanier (2013)

Ça se passe là-haut, dans les Alpes, là où la neige est immaculée. Ça se passe dans

un village paisible, jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.

Animations dès 18h

Concert Kordé

Moino (19h)

Snack et buvette

par le Comité des Mousquetaires .

Parc de la mairie Champlecy 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Champlecy a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III