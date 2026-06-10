Le Grand Ciné Hautefond
Le Grand Ciné Hautefond jeudi 13 août 2026.
Hautefond
Le Grand Ciné
Le Bourg Hautefond Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le gendarme de Saint-Tropez
De Jean Girault (1964)
Suite à une promotion, le gendarme Cruchot quitte son petit village pour prendre ses nouvelles fonctions dans la commune de Saint-Tropez. Sa fille unique est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule de nouveaux amis yé-yé tout en s’attirant de sacrés ennuis…
Animation dès 19h
Blind test spécial films cultes
Tir-à-l’arc & tir à la carabine
Snack et buvette par le Comité des fêtes .
Le Bourg Hautefond 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Hautefond a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III