Hautefond

Le Grand Ciné

Le Bourg Hautefond Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le gendarme de Saint-Tropez

De Jean Girault (1964)

Suite à une promotion, le gendarme Cruchot quitte son petit village pour prendre ses nouvelles fonctions dans la commune de Saint-Tropez. Sa fille unique est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule de nouveaux amis yé-yé tout en s’attirant de sacrés ennuis…

Animation dès 19h

Blind test spécial films cultes

Tir-à-l’arc & tir à la carabine

Snack et buvette par le Comité des fêtes .

Le Bourg Hautefond 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Hautefond a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III