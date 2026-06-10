Le Grand Ciné La Motte-Saint-Jean
Le Grand Ciné La Motte-Saint-Jean mercredi 8 juillet 2026.
La Motte-Saint-Jean
Le Grand Ciné
Stade du 8 mai La Motte-Saint-Jean Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
L’ascension
De Ludovic Bernard (2017)
Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là…D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant…
Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8 848 m qui font de l’Everest le Toit du monde.
Repli salle des fêtes
Animations dès 17h30
Jeux en famille
(mölkky, pétanque…)
Snack et buvette
par l’Amicale des classes en 6 .
Stade du 8 mai La Motte-Saint-Jean 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné La Motte-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III