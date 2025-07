Le Grand Ciné Château Martigny-le-Comte

Le Grand Ciné

Château 170 chemin du Château Martigny-le-Comte Saône-et-Loire

Gratuit

2025-07-16

Le sens de la fête

De Eric Toledano et Olivier Nakache (2017)

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines. Aujourd’hui, c’est un sublime mariage dans un château du XVIIe siècle. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil…

Durée 1h56

Animation à 18h30

Concert Has Been Players

Snack & buvette par la Cantine scolaire et l’Association des parents d’élèves

Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps .

Château 170 chemin du Château Martigny-le-Comte 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 71 16 95 95 accueil@legrandcharolais.fr

