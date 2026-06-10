Saint-Julien-de-Civry

Le Grand Ciné

Le Bourg Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le peuple migrateur

De Jacques Perrin, Jacques Cluzaud et Michel Debats (2001)

Après le succès de Microcosmos, le peuple de l’herbe, Jacques Perrin a parcouru la planète pour suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards…

Animations dès 20h

Animation musicale et jeux en bois

Snack & buvette par l’Association CASBA .

Le Bourg Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III