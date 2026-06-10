Le Grand Ciné Saint-Julien-de-Civry
Le Grand Ciné Saint-Julien-de-Civry jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Julien-de-Civry
Le Grand Ciné
Le Bourg Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le peuple migrateur
De Jacques Perrin, Jacques Cluzaud et Michel Debats (2001)
Après le succès de Microcosmos, le peuple de l’herbe, Jacques Perrin a parcouru la planète pour suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards…
Animations dès 20h
Animation musicale et jeux en bois
Snack & buvette par l’Association CASBA .
Le Bourg Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III