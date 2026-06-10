Le Grand Ciné Saint-Vincent-Bragny
Le Grand Ciné Saint-Vincent-Bragny mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Vincent-Bragny
Le Grand Ciné
Le Bourg Saint-Vincent-Bragny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Donne-moi des ailes
De Nicolas Vanier (2019)
La perspective des vacances en Camargue chez son père n’enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la nature. L’adolescent découvre que son père, ornithologue
passionné, veut sauver une espèce d’oie naine en voie de disparition…
Animations dès 20h
Marché artisanal
Snack et buvette par l’Intersociétés .
Le Bourg Saint-Vincent-Bragny 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Saint-Vincent-Bragny a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III