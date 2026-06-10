Saint-Vincent-Bragny

Le Grand Ciné

Le Bourg Saint-Vincent-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Donne-moi des ailes

De Nicolas Vanier (2019)

La perspective des vacances en Camargue chez son père n’enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la nature. L’adolescent découvre que son père, ornithologue

passionné, veut sauver une espèce d’oie naine en voie de disparition…

Animations dès 20h

Marché artisanal

Snack et buvette par l’Intersociétés .

Le Bourg Saint-Vincent-Bragny 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Saint-Vincent-Bragny a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III