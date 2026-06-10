Saint-Yan

Le Grand Ciné

Le Bourg Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vingt dieux

De Louise Courvoisier (2024)

Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à écumer les bals avec ses potes. Mais

la réalité le rattrape il doit s’occuper de sa petite soeur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en te^te de fabriquer le meilleur comte´ de la région…

Animation dès 19h

Marché de

producteurs locaux

Snack et buvette par la Société de chasse .

Le Bourg Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Saint-Yan a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III