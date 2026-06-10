Varenne-Saint-Germain

Le Grand Ciné

Le Bourg Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La soupe aux choux

De Jean Girault (1981)

Le Glaude et le Bombé, deux vieux paysans portés sur la bouteille, vivent retirés de la

vie moderne. Une nuit, un extra-terrestre atterrit en soucoupe volante dans le jardin du Glaude. En gage de bienvenue, ce dernier lui offre un peu de sa fameuse soupe aux choux…

Animations dès 19h

Jeux en bois & concert

Pour le plaisir (19h30)

Snack et buvette par l’US Varenne/Saint-Yan .

Le Bourg Varenne-Saint-Germain 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Varenne-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III