Le Grand Ciné Varenne-Saint-Germain
Le Grand Ciné Varenne-Saint-Germain jeudi 23 juillet 2026.
Varenne-Saint-Germain
Le Grand Ciné
Le Bourg Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La soupe aux choux
De Jean Girault (1981)
Le Glaude et le Bombé, deux vieux paysans portés sur la bouteille, vivent retirés de la
vie moderne. Une nuit, un extra-terrestre atterrit en soucoupe volante dans le jardin du Glaude. En gage de bienvenue, ce dernier lui offre un peu de sa fameuse soupe aux choux…
Animations dès 19h
Jeux en bois & concert
Pour le plaisir (19h30)
Snack et buvette par l’US Varenne/Saint-Yan .
Le Bourg Varenne-Saint-Germain 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Varenne-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III