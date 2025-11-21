Le Grand Cirque Nicolas Zavatta Douchet en version Noël Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 20:00 – 22:00

Gratuit : non 10 € à 25 € enfants – 15 € à 30 € adulte 10 € à 25 € enfants – 15 € à 30 € adulte Réservations :en ligne sur my.weezevent.com/le-grand-cirque-de-noel-de-nantes-production-douchet-2025ouau cirque en journée ou 30 minutes avant chaque représentation Tout public, Jeune Public, En famille

Un voyage unique où l’univers de Noël se mêle au cirque à travers les cultures du monde.Pendant 2h de spectacle, embarquez dans le traineau du Père-Noël et partez à la découverte des quatre coins du globe, où chaque numéro est une escale magique au coeur des cultures du monde. Représentations sous chapiteau, situé Bd de l’Europe, rue de la Grolerie à Vertou.

Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou 44120

https://www.cirquezavattadouchet.fr/