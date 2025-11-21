Le Grand Cirque Nicolas Zavatta Douchet en version Noël Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou
Le Grand Cirque Nicolas Zavatta Douchet en version Noël Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou vendredi 21 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 20:00 – 22:00
Gratuit : non 10 € à 25 € enfants – 15 € à 30 € adulte 10 € à 25 € enfants – 15 € à 30 € adulte Réservations :en ligne sur my.weezevent.com/le-grand-cirque-de-noel-de-nantes-production-douchet-2025ouau cirque en journée ou 30 minutes avant chaque représentation Tout public, Jeune Public, En famille
Un voyage unique où l’univers de Noël se mêle au cirque à travers les cultures du monde.Pendant 2h de spectacle, embarquez dans le traineau du Père-Noël et partez à la découverte des quatre coins du globe, où chaque numéro est une escale magique au coeur des cultures du monde. Représentations sous chapiteau, situé Bd de l’Europe, rue de la Grolerie à Vertou.
Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou 44120
https://www.cirquezavattadouchet.fr/