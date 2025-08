Le grand classique de Steinbeck sur les planches du Lucernaire Le Lucernaire Paris

LE ROMAN MYTHIQUE DE STEINBECK

Depuis le film de John Ford en 1940 avec Henry Fonda, scénarisé de son vivant par John Steinbeck lui-même, jamais les ayants droits de ce dernier n’ont autorisé la moindre adaptation complète de ce roman au cinéma ou au théâtre !

Trois ans d’efforts tenaces et de discussions ont permis de vaincre toutes les appréhensions et de franchir des obstacles incroyables pour parvenir à présenter une adaptation de ce chef-d’œuvre sur une scène française. Avec le concours de musiciens-chanteurs exceptionnels, Jean-Jacques Milteau et Xavier Simonin ont imaginé un conte musical pour porter à la scène ce monument incontournable de la littérature et de l’histoire des États-Unis.

Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 14 ans.

Relâches les 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026.

Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 21 novembre 2025 à l’issue de la représentation.

Le grand roman américain pour la première fois sur scène !

Du mercredi 19 novembre 2025 au dimanche 08 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h30

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 18h30 à 20h00

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé le jeudi 25 décembre 2025

payant

de 10€ à 32€

tarification spéciale le 31 décembre

Public adultes. A partir de 14 ans.

Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris