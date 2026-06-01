Le Grand Comptage des mammifères marins Barneville-Carteret
Le Grand Comptage des mammifères marins Barneville-Carteret vendredi 12 juin 2026.
Barneville-Carteret
Le Grand Comptage des mammifères marins
Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Créé en 2025 par le Groupe Mammalogique Normand (GMN) et le Groupe d’étude des cétacés du Cotentin (GECC), cet événement rassemble le grand public (adultes et enfants) autour d’un objectif commun observer, recenser et sensibiliser aux mammifères marins en Normandie.
Du Tréport jusqu’au Mont Saint Michel, rendez-vous sur les points d’observation le long du littoral, où vous pourrez réaliser vos observations et les signaler dans l’application OBSenMER.
Ces données permettent d’améliorer les connaissances sur les mammifères marins et facilitent les missions de préservation. De nombreuses espèces à voir Grand dauphin, Dauphin commun, Marsouin, Phoque gris, Veau marin. .
Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 7 33 62 33 86 contact@gcmm.fr
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English : Le Grand Comptage des mammifères marins
L’événement Le Grand Comptage des mammifères marins Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin
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