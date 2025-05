Le Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie – Ouistreham, 7 juin 2025 07:00, Ouistreham.

Calvados

Le Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie Sur tout le littoral Normand Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-06-07 to 2025-06-15

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-07

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-07

Enfilez vos chaussures de randonnée et préparez vos jumelles !

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan, le 8 juin prochain, le Groupe Mammalogique Normand (GMN) et le Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin (GECC) vous invitent à participer à une grande opération citoyenne le Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie (GCMM) 2025 !

Quel est l’objectif ?

Du 7 au 15 juin, ouvrez l’œil et recensez phoques, dauphins, baleines et autres espèces marines qui fréquentent les eaux normandes. Mieux les connaître, c’est mieux les protéger !

Où participer ?

Sur l’ensemble du littoral normand, que ce soit depuis la côte, en mer… ou même depuis votre balcon si vous avez une vue dégagée !

Qui peut participer ?

Tout le monde ! Que vous soyez débutant ou naturaliste aguerri, passionné de biodiversité ou simplement curieux, chaque observation compte.

Des formations sont proposées en amont pour apprendre à reconnaître les espèces en présentiel dans toute la région ou en ligne, sous forme de webinaires.

Comment faire ? Deux possibilités s’offrent à vous

Rejoignez un point d’observation encadré par les équipes du GMN et du GECC

Choisissez votre propre point d’observation, en autonomie. Une fois sur place, utilisez l’application mobile OBSenMER en mode veille attentive

Quand observer ?

De préférence à marée haute, quand la mer est calme. Installez-vous confortablement et observez pendant au moins une heure (et plus si possible).

Prêts à relever le défi ?

Participez au Grand Comptage, partagez vos observations et célébrez l’Océan à nos côtés !

Toutes les informations pratiques sont disponibles

Sur tout le littoral Normand

Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 9 54 53 85 61 contact@gcmm.fr

English : Le Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie

Put on your hiking boots and get your binoculars ready!

To mark World Ocean Day on June 8, the Groupe Mammalogique Normand (GMN) and the Groupe d?Étude des Cétacés du Cotentin (GECC) invite you to take part in a major citizen initiative: the Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie (GCMM) 2025!

What’s the objective?

From June 7 to 15, open your eyes and count seals, dolphins, whales and other marine species that frequent Normandy waters. Knowing them better means protecting them better!

Where can you take part?

All along the Normandy coastline, from the shore, at sea? or even from your balcony if you have a clear view!

Who can take part?

Anyone and everyone! Whether you’re a beginner or a seasoned naturalist, a biodiversity enthusiast or simply curious, every observation counts.

Training courses are offered in advance to help you learn how to recognize species: face-to-face throughout the region or online, in the form of webinars.

How to get started? You have two options:

Join an observation point supervised by GMN and GECC teams

Choose your own observation point, on your own. Once there, use the OBSenMER mobile application in « attentive watch » mode

When to observe?

Preferably at high tide, when the sea is calm. Make yourself comfortable and observe for at least an hour (more if possible).

Ready to take up the challenge?

Take part in the Great Count, share your observations and celebrate the Ocean with us!

All practical information is available at

German : Le Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie

Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an und halten Sie Ihr Fernglas bereit!

Anlässlich des Welttags des Ozeans am 8. Juni laden Sie die Groupe Mammalogique Normand (GMN) und die Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin (GECC) zur Teilnahme an einer großen Bürgeraktion ein: der Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie (GCMM) 2025!

Was ist das Ziel?

Öffnen Sie vom 7. bis 15. Juni Ihre Augen und zählen Sie Robben, Delfine, Wale und andere Meerestiere, die sich in den Gewässern der Normandie aufhalten. Wer sie besser kennt, kann sie besser schützen!

Wo kann man teilnehmen?

An der gesamten Küste der Normandie, von der Küste aus, auf dem Meer oder sogar von Ihrem Balkon aus, wenn Sie einen freien Blick haben!

Wer kann mitmachen?

Jeder kann mitmachen! Ob Sie Anfänger oder erfahrener Naturforscher sind, sich für die biologische Vielfalt begeistern oder einfach nur neugierig sind, jede Beobachtung zählt.

Im Vorfeld werden Schulungen angeboten, um zu lernen, wie man die Arten erkennt: entweder persönlich in der ganzen Region oder online in Form von Webinaren.

Wie können Sie vorgehen? Es gibt zwei Möglichkeiten:

Schließen Sie sich einem Beobachtungspunkt an, der von den Teams des GMN und des GECC betreut wird

Wählen Sie selbstständig einen eigenen Beobachtungspunkt. Nutzen Sie die mobile Anwendung OBSenMER im Modus « Aufmerksames Beobachten »

Wann sollte man beobachten?

Am besten bei Flut, wenn das Meer ruhig ist. Machen Sie es sich bequem und beobachten Sie mindestens eine Stunde lang (wenn möglich auch länger).

Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen?

Nehmen Sie an der großen Zählung teil, teilen Sie Ihre Beobachtungen mit uns und feiern Sie mit uns den Ozean!

Alle praktischen Informationen sind verfügbar

Italiano :

Indossate le scarpe da trekking e preparate il binocolo!

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, il Groupe Mammalogique Normand (GMN) e il Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin (GECC) vi invitano a partecipare a una grande iniziativa pubblica: il Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie (GCMM) 2025!

Qual è l’obiettivo?

Dal 7 al 15 giugno, aprite gli occhi e contate le foche, i delfini, le balene e le altre specie marine che frequentano le acque della Normandia. Conoscerle meglio significa proteggerle meglio!

Dove si può partecipare?

Lungo tutta la costa della Normandia, dalla riva, in mare o anche dal vostro balcone, se avete una visuale libera!

Chi può partecipare?

Tutti e tutte! Che siate principianti o esperti naturalisti, appassionati di biodiversità o semplici curiosi, ogni osservazione è importante.

Sono disponibili corsi di formazione per imparare a riconoscere le specie: faccia a faccia in tutta la regione o online, sotto forma di webinar.

Come si può imparare? Ci sono due opzioni:

Partecipare a un punto di osservazione supervisionato dai team GMN e GECC

Scegliere il proprio punto di osservazione, per conto proprio. Una volta sul posto, utilizzare l’applicazione mobile OBSenMER in modalità « osservazione attenta »

Quando osservare?

Preferibilmente durante l’alta marea, quando il mare è calmo. Mettetevi comodi e osservate per almeno un’ora (se possibile di più).

Siete pronti a raccogliere la sfida?

Partecipate alla Grande conta, condividete le vostre osservazioni e celebrate l’Oceano con noi!

Tutte le informazioni pratiche sono disponibili sul sito

Espanol :

Póngase las botas de montaña y prepare los prismáticos

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, el Groupe Mammalogique Normand (GMN) y el Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin (GECC) le invitan a participar en una gran iniciativa pública: el Grand Comptage des Mammifères Marins en Normandie (GCMM) 2025

¿Cuál es el objetivo?

Del 7 al 15 de junio, abra los ojos y cuente las focas, delfines, ballenas y otras especies marinas que frecuentan las aguas de Normandía. Conocerlas mejor significa protegerlas mejor

¿Dónde puede participar?

A lo largo del litoral normando, desde la orilla, en el mar… ¡o incluso desde el balcón de tu casa si tienes una vista despejada!

¿Quién puede participar?

Todo el mundo Tanto si es un principiante como un naturalista experimentado, un entusiasta de la biodiversidad o un simple curioso, cada observación cuenta.

Hay cursos de formación previa para aprender a reconocer las especies: presenciales en toda la región o en línea, en forma de seminarios web.

¿Cómo puede aprender? Hay dos opciones:

Únase a un punto de observación supervisado por los equipos del GMN y el GECC

Elegir tu propio punto de observación, por tu cuenta. Una vez allí, utilice la aplicación móvil OBSenMER en modo « observación atenta »

¿Cuándo observar?

Preferiblemente con la marea alta, cuando el mar esté en calma. Ponte cómodo y observa durante al menos una hora (más si es posible).

¿Listo para aceptar el reto?

Participa en el Gran Recuento, comparte tus observaciones y celebra el Océano con nosotros

Toda la información práctica está disponible en

