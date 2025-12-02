Le Grand Concert de Noël Association du Bourg L’Evêque Rennes
Le Grand Concert de Noël Association du Bourg L’Evêque Rennes dimanche 14 décembre 2025.
Le Grand Concert de Noël Association du Bourg L’Evêque Rennes Dimanche 14 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Le Grand Concert de Noël – 100 choristes sur scène !
Le Grand Concert de Noël – 100 choristes sur scène !
14 décembre 2025
à 19h00
Salle polyvalente
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-14T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-14T20:00:00.000+01:00
1
https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27