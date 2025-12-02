Le Grand Concert de Noël Association du Bourg L’Evêque Rennes Dimanche 14 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Le Grand Concert de Noël – 100 choristes sur scène !

Le Grand Concert de Noël – 100 choristes sur scène !

14 décembre 2025

à 19h00

Salle polyvalente

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T20:00:00.000+01:00

1

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27