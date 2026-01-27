Le grand concert du Nouvel An chinois La Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Musiques traditionnelles et compositions contemporaines dialoguent dans ce programme qui met en valeur toute la richesse de la musique chinoise. L’Orchestre National de Musique Traditionnelle de Chine, qui réunit depuis plus de soixante ans des musiciens parmi les plus reconnus de leur génération, interprète ce répertoire sous la direction de Muhai Tang, figure majeure de la scène internationale.

Aux côtés de l’ensemble, trois solistes remarquables mettent en lumière des instruments chinois emblématiques : Tang Feng à l’erhu (vièle à deux cordes), Ding Xiaokui au guanzi (hautbois en bambou) et Dong Xiaolin au pipa (luth à cordes pincées). Leur venue constitue une occasion rare d’entendre en France l’un des plus grands orchestres traditionnels chinois.

Une célébration chaleureuse, pour accueillir la nouvelle année dans un esprit de fête et de partage.

Lieu: La Seine Musicale

le 15 février 2026 à 16h

Durée : 1h50 avec entracte

PROGRAMME

I First Half / Première partie – I

Dance of the Awakening Lion / Danse du Lion qui s’éveille

Traditional Orchestre / Orchestre traditionnel

Yearning for Lovers in the Embroidery Building / Nostalgie du Pavillon de Broderie

Traditional Orchestra / Orchestre traditionnel

Composer: Wang Danhong

Traditional Orchestra / Orchestre traditionnel

Composer: Liu Qing

Traditional Orchestra / Orchestre traditionnel

Composer: Chen Si’ang

Traditional Orchestra / Orchestre traditionnel

Composer:Guo Wenjing

Intermission / Entracte 20 minutes

II Second Half / Deuxième partie – II

Little Bird /Musique des Oiseaux

Wind Instruments Concerto / Instruments à vent et orchestre

omposer: Jiang Ying

Erhu et Concerto / Concerto pour erhu et orchestre

Composer: Liu Tianhua

Arranged by: Li Bochan

Erhu Soloist: Tang Feng

Guanzi and Pipa Concerto / Guanzi, pipa et concerto

Composer: Tan Dun / Compositeur: Tan Dun

Guanzi Soloist: Zhang Jiali / Soliste de guanzi: Zhang Jiali

Pipa Soloist: Dong Xiaolin / Soliste de pipa: Dong Xiaolin

Movement I: Green – Song of the Wind (Mongolian)

Mouvement I: Vert – Chant du vent (Mongol)



Movement IV: Indigo- Song of the Moon (Gaoshan and Hani)

Mouvement IV: Indigo – Chant de la Lune (Gaoshan et Hani)



Movement VII: Orange – Song of the Sun (Yi)

Mouvement VII: Orange – Chant du Soleil (Yi)

Traditional Orchestra / Orchestre traditionnel

Composer: Zhang Zhao / Compositeur: Zhang Zhao



Par ailleurs, la Poète franco-chinois Mme Ruling Zhang participera au concert. Tout au long du concert, Mme Zhang proposera plusieurs interludes poétiques, durant lesquels elle déclinera et expliquera brièvement au public le sens et le contexte des poèmes interprétés. La sélection des textes n’est pas encore arrêtée, mais les poètes évoqués appartiennent notamment aux traditions classiques et contemporaines chinoises, parmi lesquels Xin Qiji, Li Qingzhao, Li Longji, Liu Zongyuan, Jidi Majia, Cai Xiang, Wang Anshi ou encore Chi Le.

Le grand concert du Nouvel An chinois ; Crédits : @la Seine Musicale

Une présentation pédagogique avant concert

En amont du concert, un starting block — temps de présentation pédagogique gratuit des œuvres — sera proposé au public à 15h, dans le Grand Salon situé au niveau inférieur (en descendant depuis Chez Octave). D’une durée de 30 minutes, cette introduction permettra au public de mieux appréhender les œuvres présentées lors du concert.

À cette occasion, M. Li Yihong, professeur de médiation au Centre culturel chinois, interviendra pour présenter la tradition musicale chinoise et proposera une démonstration de guqin, instrument emblématique de la culture lettrée chinoise.

À l’occasion du Nouvel An chinois, La Seine Musicale célèbre l’entrée dans l’année du Cheval en invitant l’Orchestre National de Musique Traditionnelle de Chine (CNTO), sous la direction de Muhai Tang. Un voyage poétique et festif, entre héritage millénaire et créations contemporaines.

Le dimanche 15 février 2026

de 15h00 à 18h00

payant

à partir de 10 euros

Tout public.

La Seine Musicale 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

