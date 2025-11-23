Le Grand Concours de Noël Le Mans

Le Grand Concours de Noël

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-22

L’Office du Commerce et de l’Artisanat lance son grand jeu concours de Noël.

Pour la 3ème année consécutive, l’Office du Commerce et de l’Artisanat du Mans organise son grand jeu concours de Noël, qui participe à l’attractivité commerciale du centre-ville pendant les fêtes de fin d’année.

Du 22/11/2025 au 14/12/2025 inclus, pour un achat de 10€ minimum dans n’importe quel commerce du centre-ville, les clients auront la possibilité de remplir un bulletin en ligne et d’envoyer leur preuve d’achat à l’adresse jeuconcours@oca-lemans.fr afin d’être éligible au tirage au sort qui se tiendra le lundi 15/12/2025 chez un commissaire de justice.

Le règlement, le périmètre des commerces concernés ainsi que le bulletin à remplir seront mis en ligne sur le site www.oca-lemans.fr à partir de samedi, date de début du jeu concours.

Vous trouverez l’affiche du jeu concours en pièce jointe. Vous pourrez retirer des flyers A5 chez les commerçants partenaires ou bien à l’accueil de l’immeuble Condorcet.

Cette année, 150 lots pour une valeur de plus de 6 000€ sont mis en jeu, parmi lesquels un vélo électrique, une machine à coudre, une imprimante, des places de spectacles et de cinéma, des bons d’achats, des paniers gourmands, etc…

L’OCA tient à remercier chaleureusement les 40 commerces partenaires de ce jeu concours et se réjouit de l’implication des artisans et commerçants pour le dynamisme de notre centre-ville. .

centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire jeuconcours@oca-lemans.fr

English :

The Office du Commerce et de l’Artisanat launches its Christmas competition.

German :

Das Office du Commerce et de l’Artisanat (Amt für Handel und Handwerk) startet sein großes Weihnachtsgewinnspiel.

Italiano :

L’Office du Commerce et de l’Artisanat lancia il suo concorso natalizio.

Espanol :

La Oficina de Comercio y Artesanía lanza su concurso de Navidad.

L'événement Le Grand Concours de Noël Le Mans a été mis à jour le 2025-11-21