LE GRAND CORSO FLEURI

Dans les rues du Pouget Le Pouget Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Des peñas, des groupes déguisés et de magnifiques char fleuris il manque que vous pour passer une belle journée

C’est avec beaucoup d’émotion et des mois de travail qu’on vous attend nombreux !!

Dimanche 1er mars pour notre Grand Corso Fleuri départ à 14h

Des peñas, des groupes déguisés et de magnifiques char fleuris il manque que vous pour passer une belle journée .

Dans les rues du Pouget Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 71 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Peñas, fancy dress groups and beautiful flower floats all you need for a great day out!

L’événement LE GRAND CORSO FLEURI Le Pouget a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT