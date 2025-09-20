Le Grand Couvert Bruère-Allichamps

Lieu-dit Châteaufer Bruère-Allichamps Cher

Début : Samedi 2025-09-20 11:30:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

Le Grand Couvert est plus qu’un évènement c’est un véritable temps fort de l’excellence et de convivialité

du Saint Amandois, porté par la richesse culturelle et écologique de Châteaufer.

Le Grand Couvert se déroule chaque année lors des Journées Européennes du Patrimoine, ChâteauFer. Il célèbre l’art de vivre du Berry. Les professionnels expert et les étudiants talentueux de l’hôtellerie, de la gastronomie, de la culture et des métiers d’arts dialogueront ensemble pour vous concocter un événement exceptionnel sur 2 jours ! Au programme ateliers, animations, conférence, festin, concert plusieurs formules au choix, voir site internet .

Lieu-dit Châteaufer Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 03 65 domaine@chateaufer.fr

English :

Le Grand Couvert is more than just an event: it?s a real highlight of excellence and conviviality

of the Saint Amandois region, supported by the cultural and ecological wealth of Châteaufer.

German :

Le Grand Couvert ist mehr als eine Veranstaltung: Es ist ein echter Höhepunkt der Exzellenz und Geselligkeit

des Saint Amandois, getragen von dem kulturellen und ökologischen Reichtum von Châteaufer.

Italiano :

Il Grand Couvert è più di un semplice evento: è un vero e proprio momento di eccellenza e convivialità della regione di Saint Amandois

della regione di Saint Amandois, sostenuta dalla ricchezza culturale ed ecologica di Châteaufer.

Espanol :

El Grand Couvert es algo más que un acontecimiento: es un auténtico punto culminante de la excelencia y la convivencia

de la región de Saint Amandois, apoyado por la riqueza cultural y ecológica de Châteaufer.

