Le Grand Couvert – la comédie comestible Châteaufer Bruère-Allichamps

Le Grand Couvert – la comédie comestible Samedi 20 septembre, 11h30 Châteaufer Cher

À partir de 15€

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Une expérience unique et originale pour vivre un Grand Couvert inspiré des divertissements royaux du XVIIe siècle : haute gastronomie, animations d’exception entre comédie, magie et art équestre ! Acte I le festin malgré lui ou comment se délecter d’un déjeuner extraordinaire en 6 services et 12 plats émaillés de nombreuses saynètes dignes d’un grand banquet… Acte II l’atelier imaginaire pour se détendre en famille et vivre des moments inspirants, entre ateliers immersifs, conférences ou petite restauration … Acte III la précieuse soirée pour clore en beauté cette célébration de l’art de vivre au cœur de la France

Châteaufer Châteaufer 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 (0) 248966503 https://www.chateaufer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateaufer.fr/ferme/boutique/ »}] Programme : Renaissance d’une Maison de Champ samedi – Le grand couvert à 18h

dimanche – visite guidée à 10h, 14h et 16h Renseignement et réservation : chateaufer.fr Chateaufer 18200 Bruère-Allichamps

