LE GRAND DÉBALLAGE Béziers

LE GRAND DÉBALLAGE Béziers vendredi 1 août 2025.

LE GRAND DÉBALLAGE

Béziers Hérault

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-02

2025-08-01

Le centre-ville se transforme en zone de bonnes affaires stands en plein air, stationnement gratuit et ticket offert pour les parkings souterrains à chaque achat.

Le Grand Déballage investit le centre-ville de Béziers! Pendant deux jours, les commerçants déploient leurs stands en plein air pour faire de bonnes affaires.

Stationnement en surface gratuit et ticket offert pour les parkings souterrains par les commerçants et artisans à chaque achat. .

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The city center is transformed into a bargain zone, with open-air stalls, free parking and free tickets for underground parking lots with every purchase.

German :

Das Stadtzentrum verwandelt sich in eine Schnäppchenzone: Stände im Freien, kostenloses Parken und ein kostenloses Ticket für die Tiefgarage bei jedem Einkauf.

Italiano :

Il centro città si trasforma in una zona di occasioni, con bancarelle all’aperto, parcheggi gratuiti e biglietti omaggio per i parcheggi sotterranei per ogni acquisto.

Espanol :

El centro de la ciudad se transforma en una zona de gangas, con puestos al aire libre, aparcamiento gratuito y entradas gratis para los aparcamientos subterráneos con cada compra.

