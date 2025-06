LE GRAND DÉBALLAGE DES SOLDES Béziers 27 juin 2025 07:00

Hérault

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-28

2025-06-27

Le Grand Déballage des soldes revient à Béziers ! Deux jours de shopping en plein air avec bonnes affaires, animations et ambiance festive dans tout le centre-ville.

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The Grand Déballage des soldes returns to Béziers! Two days of open-air shopping with bargains, entertainment and a festive atmosphere throughout the town center.

German :

Das große Ausverkaufsfest kehrt nach Béziers zurück! Zwei Tage Shopping unter freiem Himmel mit Schnäppchen, Animationen und festlicher Stimmung im gesamten Stadtzentrum.

Italiano :

Il Grand Déballage des ventes torna a Béziers! Due giorni di shopping all’aria aperta con occasioni, intrattenimento e un’atmosfera di festa in tutto il centro città.

Espanol :

El Grand Déballage des ventes vuelve a Béziers Dos días de compras al aire libre con ofertas, animaciones y un ambiente festivo en todo el centro de la ciudad.

