Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon

Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

14h montée de la côte de Lembeye à pied ou à vélo sachant que 50 montées = la hauteur de l’Everest. Départ conserverie de Samsons-Lion pour une arrivée place du Marcadieu à Lembeye.

8h/12h sous la halle, vente de barquettes de sanglier. 9h30/12h vente de crêpes. 9h/13h exposition de véhicules de pompiers et lavage de voitures.

10h/12h dans les mairies, vente de pastis, recueil des dons, collecte des piles usagées.

Sur les routes du pays de Lembeye, 4 circuits de marche dont trois circuits le matin.

– 9h Lube ferme Moureto, 9h45 Lannecaube, 10h45 Lalongue, 11h45 Gayon, 12h15 Lespielle.

– Circuit fermé à Monassut de 5 km avec vente de civet, pastis et crêpes, de créations et de tableaux par les Toustem Hardits à la salle communale.

– 9h30 Moncaup circuit des fontaines 8 km.

– 14h à Lembeye départ vieille côte, zone activités de Samson-Lion, chai Doléris… .

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 48 76 47

