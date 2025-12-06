Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon Lembeye
Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon Lembeye samedi 6 décembre 2025.
Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon
Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
14h montée de la côte de Lembeye à pied ou à vélo sachant que 50 montées = la hauteur de l’Everest. Départ conserverie de Samsons-Lion pour une arrivée place du Marcadieu à Lembeye.
8h/12h sous la halle, vente de barquettes de sanglier. 9h30/12h vente de crêpes. 9h/13h exposition de véhicules de pompiers et lavage de voitures.
10h/12h dans les mairies, vente de pastis, recueil des dons, collecte des piles usagées.
Sur les routes du pays de Lembeye, 4 circuits de marche dont trois circuits le matin.
– 9h Lube ferme Moureto, 9h45 Lannecaube, 10h45 Lalongue, 11h45 Gayon, 12h15 Lespielle.
– Circuit fermé à Monassut de 5 km avec vente de civet, pastis et crêpes, de créations et de tableaux par les Toustem Hardits à la salle communale.
– 9h30 Moncaup circuit des fontaines 8 km.
– 14h à Lembeye départ vieille côte, zone activités de Samson-Lion, chai Doléris… .
Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 48 76 47
English : Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon
German : Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon
Italiano :
Espanol : Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon
L’événement Le grand défi Nouste Everest au profit du Téléthon Lembeye a été mis à jour le 2025-11-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran