Le grand défi Vauquois

Le grand défi Vauquois mardi 22 juillet 2025.

Le grand défi

Vauquois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-22 17:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Tu as envie de vivre une aventure palpitante cet été ? Ne manque pas le grand défi à la Hardonnerie à Vauquois ! Cet événement original, spécialement conçu pour les jeunes à partir de 10 ans, promet un après-midi fun, mystérieux et plein de surprises. Entre énigmes et défis, prépare-toi à plonger dans un jeu inédit où l’esprit d’équipe et la curiosité seront tes meilleurs alliés.

Pour profiter pleinement de la journée, tu peux pique-niquer sur place dès 12h. Apporte ton déjeuner et installe-toi dans ce cadre convivial avant le début de l’aventure. Et pour bien terminer l’après-midi, un goûter sera offert à tous les participants à la fin du jeu !Enfants

0 .

Vauquois 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 88 42 22 tourisme@argonne-meuse.fr

English :

Looking for a thrilling adventure this summer? Don’t miss the Grand défi at La Hardonnerie in Vauquois! This original event, specially designed for youngsters aged 10 and over, promises a fun, mysterious afternoon full of surprises. Between riddles and challenges, get ready to plunge into an original game where team spirit and curiosity will be your best allies.

To make the most of the day, you can picnic on site from 12pm. Bring your own lunch and settle down in this convivial setting before the adventure begins. And to round off the afternoon, a snack will be offered to all participants at the end of the game!

German :

Hast du Lust, diesen Sommer ein spannendes Abenteuer zu erleben? Dann lass dir die große Herausforderung in der Hardonnerie in Vauquois nicht entgehen! Diese originelle Veranstaltung, die speziell für Jugendliche ab 10 Jahren konzipiert wurde, verspricht einen lustigen, geheimnisvollen Nachmittag voller Überraschungen. Bereite dich darauf vor, zwischen Rätseln und Herausforderungen in ein neuartiges Spiel einzutauchen, in dem Teamgeist und Neugier deine besten Verbündeten sein werden.

Um den Tag in vollen Zügen zu genießen, kannst du ab 12 Uhr vor Ort picknicken. Bring dein Mittagessen mit und lass dich in dieser gemütlichen Umgebung nieder, bevor das Abenteuer beginnt. Am Ende des Spiels gibt es für alle Teilnehmer einen Snack

Italiano :

Siete alla ricerca di un’avventura emozionante quest’estate? Non perdetevi il Grand défi presso La Hardonnerie di Vauquois! Questo originale evento, pensato appositamente per i ragazzi dai 10 anni in su, promette un pomeriggio divertente e misterioso, ricco di sorprese. Tra indovinelli e sfide, preparatevi a immergervi in un gioco originale in cui lo spirito di squadra e la curiosità saranno i vostri migliori alleati.

Per approfittare al massimo della giornata, potrete fare un picnic in loco a partire dalle 12.00. Portate con voi il vostro pranzo e sistematevi in un’area attrezzata. Portate il vostro pranzo e sistematevi in questo ambiente accogliente prima dell’inizio dell’avventura. E per concludere il pomeriggio, alla fine del gioco verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti!

Espanol :

¿Buscas una aventura emocionante este verano? No te pierdas el Grand défi en La Hardonnerie de Vauquois Este original evento, especialmente diseñado para jóvenes a partir de 10 años, promete una tarde divertida, misteriosa y llena de sorpresas. Entre acertijos y desafíos, prepárese para sumergirse en un juego original en el que el espíritu de equipo y la curiosidad serán sus mejores aliados.

Para aprovechar al máximo la jornada, podrá hacer un picnic in situ a partir de las 12 del mediodía. Traiga su propio almuerzo y acomódese en este marco acogedor antes de que comience la aventura. Y para redondear la tarde, ¡se ofrecerá una merienda a todos los participantes al final del juego!

L’événement Le grand défi Vauquois a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DU PAYS D’ARGONNE