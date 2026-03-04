Informations pratiques

Sermersheim

Le grand défilé du Saint-Nicolas

1 rue du 1er Décembre Sermersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 18:00:00

fin : 2026-12-04 23:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Le Grand Saint-Nicolas nous fera honneur de sa présence.

Après un superbe défilé à bord de son char, dans les rues de Sermersheim, il viendra saluer petits et grands sur la place centrale, face à la Mairie. Sur place, vers 18h, un spectacle en son honneur sera proposé par les élèves de l’École Adélaïde. Comme à l’accoutumée, buvette et petite restauration seront proposées sur place.

Venez nombreux !

Serm’animations se joint à l’événement en organisant une grande collecte de jouets, vous pourrez déposer vos jouets d’occasion en bon état ou neuf de 17h à 20h à la Maison du Temps libre.

Donnez une deuxième vie utile à vos jouets. Les jouets seront donnés à l’association 7even de Gertwiller (association d’aide à l’enfance).

Une petite surprise gourmande sera offerte à chaque enfant qui déposera un jouet . .

1 rue du 1er Décembre Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 70 17 lespetitesauterelles@gmail.com

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English :

L’événement Le grand défilé du Saint-Nicolas Sermersheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried