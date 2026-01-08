Le Grand Défilé opéra Limoges

Le Grand Défilé

opéra Place Stalingrad Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Un défilé ouvert, inclusif, engagé, imaginé par le Secours Populaire Français de la Haute-Vienne, en partenariat avec l’Opéra de Limoges, dans le cadre du Curieux Festival. Les modèles présentées sont issues de vêtements de seconde main, transformés et réinventés collectivement dans le chantier d’insertion textile du secoure Populaire et avec des partenaires de la création. Les modèles sue le tapis rouge, défilent sont des bénéficiaires et bénévoles du Secours Populaire, personnes en insertion, association partenaires, habitants di territoire. A travers spectaculaires, le Secours Populaires célèbres ses 80ans d’engagement solidaires, non pas par un discours, mais par un geste collectif, visible et fier .

opéra Place Stalingrad Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 2 48 50 44 86

