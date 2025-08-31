Le Grand Dimanche du Bord de l’Eau Margny-lès-Compiègne

Le Grand Dimanche du Bord de l'Eau Margny-lès-Compiègne dimanche 31 août 2025.

313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne Oise

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Le Grand Dimanche du Bord de l’Eau vous donne rendez-vous le dimanche 31 août pour une journée festive et conviviale, dans sa cour et ses espaces voisins, avec une programmation familiale qui évoque le rapport au monde et à la nature, à l’autre et à la différence.

En plus de la programmation artistique familiale de la journée, le Bord de l’Eau propose une brocante, un espace quartier écoresponsable , des ateliers artistiques, et prépare encore de nombreuses surprises !

Un Grand Dimanche pour que vous puissiez redécouvrir votre paysage quotidien grâce à des rencontres artistiques et citoyennes, heureuses et décalées.

Cet événement se tient dans le cadre du festival régional Jardins en Scène.

Au programme :

Comment j’ai tenté le ciel Compagnie ISI

L’Affaire Finger Compagnie ROIZIZO

L’éphémère Chorale La Compagnie du Peut Être

Les Street Fanfarons

La vie de Simone Machine La Cahute x La Compagnie du Peut Être

Travaux d’acteurs inspirés des « DUTUNNEL » Le Placard à Balais

Présence du Le Placard à Balais toute la journée

313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 52 59 52 41 assolebdo@gmail.com

